إيران: واشنطن تريد إرباك أوضاع العراق مع قرب الانتخابات

شفق نيوز- طهران

كشفت الحكومة الإيرانية، يوم الاثنين، عن وجود جهود كبيرة تبذلها أطراف مختلفة لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن الملفات العالقة، فيما أشارت إلى أن واشنطن تسعى للتأثير على الأوضاع الداخلية في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "لبنان يواجه تهديدات مستمرة من قبل إسرائيل"، لافتاً إلى أن "هذه التهديدات ليست جديدة، لكنها تصاعدت في الآونة الأخيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

وشدد المتحدث على أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "لبنان، بوصفه دولة مستقلة وذات سيادة، يملك كامل الحق في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه وسيادة البلد".

وبشأن الوضع في العراق، اعتبر بقائي، أن "التهديدات الأميركية تهدف إلى التحريض والتأثير على الأوضاع الداخلية للبلاد، خصوصا عشية الانتخابات".

وأوضح بقائي، أن "إيران تناقش في كل حوار مع دول الجوار، ومن بينها العراق، قضايا الأمن الإقليمي والأمن القومي المشترك"، مؤكدا أن "التهديدات الأميركية تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، بهدف التحريض والتأثير على الأوضاع الداخلية لدولة مستقلة".

ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن "مرحلة التفاوض لم تبدأ بعد"، مبيناً: "عندما نصل إلى تلك المرحلة سيتم اتخاذ قرارات بشأن القضايا المرتبطة بفريق التفاوض وتفاصيل العملية، لكن في الوقت الراهن الشروط والمواقف الإيرانية واضحة ولا حاجة لتكرارها".

ودعا بقائي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى "الكف عن ترديد الادعاءات والتكهنات الباطلة لبعض الأطراف ضد إيران"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني كان سلميا بالكامل، ولم تسجل أي مؤشرات على تحوله نحو أنشطة عسكرية".

وتابع بقائي، قائلاً: "في الواقع، أكد المدير العام للوكالة ما هو واضح للجميع، وهو أن البرنامج النووي الإيراني كان سلميا على الدوام، ولم يلاحظ فيه أي انحراف نحو الأغراض العسكرية"، موضحاً أن "هذا هو الواقع نفسه الذي يجب على الوكالة الالتزام به دائما في إطار مهامها التخصصية والفنية، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تمثل تكرارا للادعاءات والتكهنات الباطلة لبعض الأطراف".

وخاضت طهران وواشنطن 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بحرب استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.