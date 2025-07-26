إيران.. هجوم مسلح يستهدف قاعدة للحرس الثوري يخلف قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- طهران

أفاد مسؤول ايراني، يوم السبت، بمقتل عنصر من "الباسيج" وإصابة آخر بهجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية للحرس الثوري، في مدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وقال مسؤول العلاقات العامة في فيلق "شهداء أذربيجان الغربية"، أن عناصر من جماعة "إرهابية" أطلقوا النار عشوائيا على عنصر من الباسيج وأصابوا شخصا آخر في قاعدة للحرس الثوري الإيراني قرب قرية آغلان في سردشت قبل ساعات.

ولم يقدم المسؤول مزيداً من التفاصيل حول هوية الجماعة أو دوافع الهجوم، إلا أنه أكد أن الهجوم نفذ ضد قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة".