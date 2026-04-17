إيران: نعلن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

وقال عراقجي في تدوينة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وبين أن فتح المضيق يأتي على "المسار المنسق كما أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".