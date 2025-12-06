إيران.. ملاحقة قضائية لمنظمي ماراثون بعد مشاركة نساء بلا حجاب

شفق نيوز- طهران

أطلقت السلطة القضائية في إيران، يوم الجمعة، ملاحقات لمنظمي مارثون كيش، الذي شاركت فيه نساء بدون حجاب، فيما أعرب نواب عن سخطهم مما اعتبروه تراخياً في تطبيق قانون إلزامية الحجاب.

ووفق وسائل إعلام محلية، شارك أكثر من خمسة آلاف شخص صباح الجمعة في ماراثون كيش، الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب إيران.

وشاركت نساء في الفعاليات من دون وضع الحجاب خلافاً للقواعد المعمول بها في إيران منذ أربعة عقود، وفق مشاهد انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية عن المدعي العام في كيش قوله إن "طريقة تنظيم الحدث كانت مخالفة لقواعد الحشمة".

وأفادت "ميزان" إلى أن "ملاحقات جنائية أطلقت" في حق المنظمين، داعية إلى تدابير "صارمة ورادعة لا هوادة فيها".

واستنكرت وكالة أنباء "تسنيم" "الغياب الكامل للرقابة وعدم احترام جزء كبير من المشاركات قواعد اللباس".

وتنص القواعد المعتمدة بعد الثورة الإسلامية سنة 1979 على وجوب تغطية النساء لرؤوسهن بحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.

إلا أن عدداً متزايداً من النساء بتن يخرجن من دون حجاب إلى الشارع وبملابس خفيفة أحياناً.

ويتزايد هذا الميل منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025، لا سيما في العاصمة طهران.

ولا يكتم رجال الدين والسياسة المحافظون سخطهم مما يعتبرونه "العري" وتأثيراً غربياً يرون فيه تهديداً لمجتمعهم.

ويذكر أن مسألة إلزامية الحجاب تثير انقساماً في أوساط الطبقة السياسية في إيران.

ويرى الرئيس مسعود بيزشكيان أنه لا يجوز إجبار المرأة على وضع حجاب.

ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي أمس الخميس إلى مزيد من الصرامة في هذا الخصوص.، فيما اتهم أكثر من نصف النواب القضاء هذا الأسبوع بالتراخي في إنفاذ القانون.

وخلال الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات عدة مقاه ومطاعم لعدم تقيدها بإلزامية الحجاب، في حين ارتادت نساء بلا حجاب عدة معارض وحفلات.