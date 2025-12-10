إيران.. مقتل 3 من الحرس الثوري خلال مواجهات مع مسلحين

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من قواته خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "قبل ساعة قُتل 3 من قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بمهمة لحماية حدود الوطن من هجمات الجماعات الإرهابية والمعادية في منطقة لار زاهدان الحدودية".

وأضاف البيان أن "عملية مطاردة جارية من قبل مقاتلي قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني".

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، عن تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.