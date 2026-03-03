إيران: مقتل 13 جنديا بهجوم إسرائيلي واطلاق صواريخ على حاملات الطائرات ابراهام لينكولن

شفق نيوز - طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، مقتل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة كرمان الجوية جنوبي البلاد.

هذا وأشارت وكالة تسنيم الايرانية شبه الرسمية في خبر عاجل بثته، إلى إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة مرودشت بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

في حين ذكر الحرس الثوري الإيراني، أن البحرية التابعة له أطلقت 4 صواريخ "كروز" على حاملة الطائرات ابراهام لينكولن، مضيفا أن حاملة الطائرات كانت على بعد 250 إلى 300 كلم من ميناء تشابهار.