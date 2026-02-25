إيران.. مقتل واعتقال 11 "إرهابياً" أجنبياً وضبط أسلحة حربية

شفق نيوز– طهران

أعلنت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وتوقيف 8 آخرين، جميعهم من الجنسيات الأجنبية، قالت إنهم ينتمون إلى "شبكة إرهابية" كانت تنشط في مناطق حدودية جنوب شرقي البلاد.

وذكرت القيادة، في بيان نشرته وكالة أنباء "تسنيم"، أن "هذه الشبكة كانت مرتبطة بالجماعات التكفيرية وأجهزة استخبارات أجنبية"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن "توقيف 8 من عناصر الشبكة ومقتل 3 إرهابيين".

وبحسب البيان، نُفذت العملية بالتعاون مع جهاز الأمن والاستخبارات الحكومي وقيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأضاف البيان أنه "من مواقع اختباء هؤلاء الإرهابيين تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الحربية"، بينها قاذفة "آر بي جي 7"، وسلاح أميركي من نوع "M4" مزود بكاميرا للرؤية الليلية، وعدة بنادق "كلاشنكوف" مزودة بقاذف، ومسدسات صغيرة.

وأوضح البيان أن "جميع العناصر الموقوفين أو الذين تم القضاء عليهم كانوا من الجنسيات الأجنبية ومستأجرين من قبل الجماعة الإرهابية المذكورة".

ووفقاً للتقارير، أقرّ المعتقلون في التحقيقات الأولية – بحسب البيان – بتخطيطهم وتنفيذهم عملية استهدفت نقطة تفتيش في مدينة فهرج بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر الأمن ومدني واحد.