إيران.. مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين مع توسيع الضربات الاسرائيلية لمدن جديدة

شفق نيوز/ واصلت إسرائيل فجر الجمعة موجة ضربات غير مسبوقة في العمق الإيراني، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية، وسط تأكيدات رسمية إيرانية بمقتل كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، وامتداد نطاق الهجمات إلى مدن جديدة.

وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، في الضربات الجوية التي طالت العاصمة طهران.

كما أكد التلفزيون الإيراني مقتل العالِمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، في الهجوم الذي استهدف منشآت نووية وعسكرية.

وفي وقت سابق من فجر الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة تسنيم، بتعرض المقر العام للحرس الثوري الإيراني في طهران إلى قصف إسرائيلي مباشر، أدى إلى اغتيال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في واحدة من أكبر الضربات التي تطال القيادة العسكرية الإيرانية منذ سنوات.

وفي تطور جديد، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرات الإسرائيلية شنت هجمات على مدينة تبريز شمال غربي البلاد، ومدينة كرمنشاه في الجنوب الغربي، بالإضافة إلى قم، ما يشير إلى توسع رقعة العملية الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أن جهاز الموساد نفذ بالتوازي سلسلة من عمليات "الإحباط السرية"، استهدفت المنظومة الصاروخية الاستراتيجية الإيرانية.

وتجري هذه العمليات في إطار عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق أطلقتها تل أبيب، والتي تشمل استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز، عشرات المقار العسكرية، وقادة البرنامج النووي الإيراني.

وفي تل أبيب، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في جميع أنحاء إسرائيل، محذرًا من رد إيراني محتمل عبر "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة".

وفي مؤشر رمزي على خطورة الموقف، عرض التلفزيون الإيراني "شارة سوداء" عقب الضربات التي ما تزال مستمرة، والتي دخلت موجتها الثانية صباح الجمعة.