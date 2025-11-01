إيران.. مقتل عنصرين من "الباسيج" في هجوم مسلح

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) بهجوم مسلح في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت العلاقات العامة لقوة "قدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري أن السيارة التي كان يستقلها "محمد رضا شاهوزهي" تعرضت لهجوم مسلح أمس الجمعة من قبل عناصر وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية"، أثناء قيامه بجولة ميدانية في نطاق منطقته الأمنية على طريق خاش - زاهدان قرب منطقة أسكل آباد.

وأضاف البيان أن "اثنين من مرافقيه من أفراد التعبئة المحليين من أهل السنة، والمشاركين في خطة الأمن، أصيبا بجروح بالغة خلال الهجوم"، مشيراً إلى أن "إسماعيل شاورزي" و"مختار شاهوزهي" قد قتلا اليوم السبت متأثرين بجراحهما البالغة.

يذكر أن الحادث وقع في منطقة تشهد من حين لآخر اشتباكات بين القوات الإيرانية وجماعات مسلحة.