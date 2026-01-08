إيران.. مقتل ضابط شرطة طعناً خلال الاحتجاجات

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بمقتل ضابط شرطة طعناً بسكين خلال الاحتجاجات الجارية في إحدى مناطق العاصمة طهران، فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية غربي البلاد.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "المقدم شاهين دهقان، أحد ضباط شرطة قضاء ملارد، فارق الحياة متأثراً بإصابته بطعنة سكين نفذها مثيرو الشغب"، وذلك أثناء مشاركته في عمليات ضبط الأمن والسيطرة على الاضطرابات.

من جهته، أعلن مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة غرب محافظة طهران، أن الضابط دهقان استُهدف "بشكل غادر" خلال أداء واجبه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتحديد هوية المنفذين وملاحقتهم.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوترات والاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، وسط تصعيد أمني وتحذيرات رسمية من محاولات استهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة.