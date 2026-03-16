إيران: مضيق هرمز مفتوح بشروط

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن مضيق هرمز لم يُغلق بشكل كامل، مشيرة إلى أن مرور السفن ما يزال مسموحاً به وفق شروط خاصة، باستثناء السفن والزوارق المعادية لإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل وداعميهما لا يمكنهم استخدام مضيق هرمز لإلحاق الضرر بإيران"، معتبراً أن هذا المبدأ "يتوافق مع القانون الدولي".

وأضاف أن الأطراف غير المشاركة في "العدوان العسكري" على إيران يمكنها عبور المضيق بعد التنسيق والحصول على إذن من القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أن بلاده طالبت منذ البداية دول المنطقة بعدم استخدام أراضيها للهجوم على إيران.

وأوضح بقائي أن مرور السفن يتم بشكل آمن وفق شروط محددة تهدف إلى حماية الأمن الإيراني ومنع أي أعمال عدوانية، مشدداً على أن استخدام المضيق من قبل القوات أو السفن المعادية ممنوع.

وفي السياق، أدى الإغلاق الفعلي للمضيق من قبل طهران رداً على الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية إلى اضطراب كبير في تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وخلال أول عشرة أيام من الحرب ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 27%، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ما أدى إلى زيادة قيمة واردات الوقود الأحفوري لدول الاتحاد بنحو ثلاثة مليارات يورو (نحو 3.5 مليار دولار).

وتجاوزت أسعار النفط 104 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، فيما لا تزال تداعيات الحرب مستمرة في منطقة الخليج مع استمرار إيران بإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ.