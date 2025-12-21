إيران.. مصرع 5 أشخاص جراء فيضانات الأمطار في فارس

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، مصرع خمسة أشخاص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت خلال اليومين الماضيين محافظة فارس جنوب غربي البلاد.

وقال رئيس إدارة الأزمات في محافظة فارس، غلام رضا غلامي، إنه تم تسجيل هطول 186 مليمتراً من الأمطار خلال اليومين الماضيين.

وأوضح غلامي أن "الأمطار الغزيرة غير المسبوقة تسببت في وفاة 5 مواطنين"، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن الفيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي، مشدداً على أهمية الاستعداد لمواجهة مثل هذه الأزمات.