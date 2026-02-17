إيران: مستعدون للبقاء في جنيف أياماً أو أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي مع أميركا

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن الوفد الإيراني مستعد للبقاء في جنيف لأيام عدة أو حتى أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وقال بقائي لقناة "برس تي في": "الوقت عامل حاسم بالنسبة لنا، والمرحلة الراهنة حساسة ومصيرية، وكما يقول وزير الخارجية عباس عراقجي دائمًا، فنحن مستعدون للبقاء لفترة أطول أيام عدة أو حتى أسابيع، للتوصل إلى اتفاق نهائي".

كما ذكر بقائي بأن "رفع العقوبات يعد الأولوية القصوى لطهران في المفاوضات النووية"، مشيرا إلى أن "بلاده تشارك في المفاوضات بجدية وحسن نية وتأمل رؤية المستوى ذاته لدى الوفد الأميركي".

وأضاف بقائي أن "رفع العقوبات هو الأولوية القصوى في المفاوضات النووية".

وأشار إلى أن "إيران تشارك في المفاوضات النووية بحسن نية وجدية، ونأمل أن نرى القدر نفسه من الجدية وحسن النية من الوفد الأميركي".

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.