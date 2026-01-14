إيران: مخزون صواريخنا ارتفع منذ حرب الـ12 يوما

شفق نيوز- طهران

كشف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني ‌مجيد موسوي، يوم ⁠الأربعاء، عن ازدياد مخزون بلاده من الصواريخ منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

وأشار موسوي، إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب مبيناً أن ‌إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات، أعلى مما كان عليه قبل حزيران/ يونيو 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول إيراني كبير، إن طهران حذرت ‌دول المنطقة من أنها ستقصف ⁠القواعد العسكرية الأميركية في تلك ‌الدول في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول، تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني ‌عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولين ‌لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

ووجّه الرئيس الأميركي رسالة تحذير إلى القيادة الإيرانية، مذكّراً إياها بتبعات مواجهاته السابقة معها، وداعياً إلى الالتزام بما وصفه بحسن التصرف.

وتوعّد ترمب إيران باتّخاذ "إجراءات قويّة جدّاً" إذا بدأت بإعدام المحتجين شنقاً، لكنّه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "‌هرانا"، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 2571 شخصاً، مؤكدة أنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين لم يشاركوا ‍في الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى مدن عدة.