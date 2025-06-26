إيران.. مجلس صيانة الدستور يلزم الحكومة بإيقاف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

شفق نيوز – طهران

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، على مشروع قانون أقره البرلمان، يلزم الحكومة بإيقاف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، إن "الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية".

ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع.

وأشار المجلس إلى أن "الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد".

وأوضح أن "التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الايرانية وموافقة مجلس الامن القومي كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة".

وكان البرلمان الايراني، قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.