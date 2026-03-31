إيران: لن نواجه أي نقص في الوقود رغم "العدوان" الأميركي الإسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الثلاثاء، أن إيران لن تعاني من أي نقص في الوقود على خلفية "العدوان" الأميركي الإسرائيلي.

وذكر نجاد، في منشور على "تلغرام"، أن "الحسومات على مبيعات النفط تقلصت بشكل كبير، فيما ارتفع متوسط سعر البيع للنفط بشكل ملحوظ".

وقال: "لا داعي للقلق بشأن إمدادات الوقود، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال، يمكن للشعب أن يكون مطمئنا بأنه لن تكون هناك أية مشاكل. لقد انخفضت الحسومات على مبيعات النفط بشكل كبير، كما ارتفع متوسط سعر البيع بشكل ملحوظ".

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني حيث تتواصل الغارات على إيران، التي ترد بضرب الأراضي الإسرائيلية والمواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت طهران قد أعلنت في 11 آذار/مارس أنها لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية تابعة للولايات المتحدة أو حلفائها عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية.

ومع توقف الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل حاد، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.