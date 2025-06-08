إيران: لن نقبل بمقترح أمريكا وعلى ترامب ترك أفكار نتنياهو الفاشلة

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، المقترح الأميركي الأخير "أحادياً"، لافتاً إلى أنه "لم يذكر رفع العقوبات"، وهو ما لن تقبل به طهران تحت أي ظرف كان.

وقال قاليباف، إن "أمريكا تتحدث عن انفتاح اقتصادي لإيران لكنها لا تسعى عملياً إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم فحسب، بل إنها أيضاً، من موقف متسلط، لا تعد حتى برفع العقوبات"، مردفاً: "أي منطق عقلاني لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".

وأضاف، أن "الحل الوحيد هو اتفاق حقيقي يفوز فيه الجميع"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية"، مؤكداً أن "إيران مستعدة لبناء الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي من خلال الحفاظ على التخصيب على أراضيها مقابل رفع العقوبات والحصول على مكاسب اقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي يسعى حقًا إلى اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع إسرائيل والسعي وراء "أفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفاشلة".