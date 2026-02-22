إيران: لن نتنازل عن النفط والمعادن لأميركا

شفق نيوز- طهران

أكد مسؤول إيراني كبير، يوم الأحد، أن طهران لن تسلم السيطرة على مواردها من النفط والمعادن لأميركا، كاشفا عن موعد الجولة الجديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الإيراني الكبير، بحسب "رويترز" إن "بلاده لن تسلم السيطرة على مواردها من النفط والمعادن، لكن الشركات الأميركية يمكنها دائما المشاركة بصفة مقاولين في حقول النفط والغاز الإيرانية"، مشيرا إلى أن "طهران وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع العقوبات عن بلده مقابل فرض قيود على برنامجها النووي".

وأضاف المسؤول أنه "من المقرر إجراء محادثات جديدة في أوائل آذار/ مارس".

وقال المسؤول إن "طهران يمكنها أن تنظر بجدية في خيار يتضمن تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتخفيف مستوى نقائه وتشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، ولكن في المقابل يتعين الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".

وتابع "المفاوضات ستستمر، وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، أمس الأول الجمعة إنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مضاد خلال أيام بعد المحادثات النووية التي جرت مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة على إيران.

وأمهل ترمب الخميس الماضي إيران 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.