إيران: لم يذهب أي وفد منا إلى باكستان

شفق نيوز- طهران

أكد التلفزيون الإيراني، صباح الثلاثاء، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسيا أم تمهيديا، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، إن الاستفزازات والخطاب التهديدي والانتهاكات الأميركية المستمرة لوقف إطلاق النار، ولا سيما الهجمات على السفن التجارية الإيرانية، تمثل عقبة كبيرة أمام استمرار العملية الدبلوماسية"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء.

وأضاف: "ستقوم إيران بتقييم الظروف بعناية، ثم تقرر المسار المقبل".

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من صباح الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.

وذكر المصدر أن "الأجواء إيجابية، وأن المباحثات تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل مؤشرات على تقدم في النقاشات".