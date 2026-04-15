إيران: لم نوافق على طلب تمديد وقف إطلاق النار

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إيران لم توافق حتى الآن على طلب الولايات المتحدة الأميركية، بتمديد وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة تسنيم، الإيرانية للأنباء، إنه "على الرغم من طلب الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، فإن إيران لم توافق على هذا الطلب حتى الآن".

وأضافت أن "إيران ترى أنه بدلاً من طلب التمديد، ينبغي على الولايات المتحدة، الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار الحالي، والتوقف عن المبالغة في مطالبها خلال المفاوضات".

يشار إلى أن وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ" للأنباء، قد أفادتا مساء اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وذكرت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إن "إسرائيل تتوقع تمديد وقف إطلاق النار مع إيران".

من جهتها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قوله، إن "الولايات المتحدة وإيران تدرسان تمديد الهدنة لمدة أسبوعين، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل".

كما نفى البيت الأبيض، مساء اليوم، ما يتم تداوله حول طلبه من إيران تمديد مهلة وقف إطلاق النار.