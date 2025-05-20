إيران: لم نوافق بعد على موعد جولة المفاوضات المقبلة مع أمريكا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة اقترحت موعداً لجولة المفاوضات المقبلة (الخامسة) بين طهران وواشنطن"، مردفاً: "لم نوافق عليه بعد".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، وروما، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق نووي.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، إمكانية نجاح المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حول البرنامجين الصاروخي والنووي.