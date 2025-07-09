إيران: إلغاء 12 ألف رحلة بقيمة 6100 مليار تومان خلال الحرب

شفق نيوز– طهران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء 12,029 رحلة جوية داخلية وخارجية خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو/ تموز 2025، على خلفية الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وأفاد بيان للمنظمة بأن عدد التذاكر الملغاة بلغ 839 ألف تذكرة، تم استرداد مبالغ 800 ألف منها، مشيراً إلى أن القيمة الريالية الإجمالية لهذه الرحلات الملغاة تُقدّر بحوالي 6,100 مليار تومان (نحو 70.27 مليون دولار أمريكي).

وكانت إسرائيل شنت هجوماً جوياً على إيران في 13 حزيران/ يونيو الجاري، فيما ردت طهران مساء اليوم نفسه بإطلاق صواريخ على تل أبيب، ودخلت الولايات المتحدة يوم 22 من الشهر نفسه الحرب بقصف منشآت إيران النووية، لترد طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر، ليعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ساعات وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد تصعيد دام 12 يوماً.