إيران: لا يمكن استخدام مضيق هرمز لأغراض عدائية

شفق نيوز- نيويورك

أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مساء يوم الاثنين، أن مضيق هرمز لا يمكن استخدامه لأغراض عدائية.

وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن إيران التزمت على الدوام بحرية الملاحة والأمن البحري بالخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأضاف أن إيران ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ولا تلتزم بها إلا في حدود القواعد العرفية المعترف بها دولياً

وأشار الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا واسعة النطاق ضد إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن فرض الرسوم على عبور السفن من مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى فتح المضيق بشكل عاجل.

يشار إلى أن البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترمب ناقش المقترح الإيراني الجديد مع فريق الأمن القومي، مشيرة إلى عدم توفر أي معلومات لدى البيت الأبيض بشأن سير عملية نزع الألغام من مضيق هرمز.

وكانت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، كشفت أمس الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.