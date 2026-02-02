إيران: لا نية لنقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

شفق نيوز- طهران

نفت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، وجود نية لنقل اليورانيوم المخصب إلى أي دولة، مؤكدة أنه ليس لدى طهران أي نية لنقل مواد نووية مخصبة إلى خارج البلاد.

وقال نائب مسؤول السياسة الخارجية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري إنه "ليس لدى المسؤولين الإيرانيين أي نية لنقل مواد نووية مخصبة إلى أي دولة، والمفاوضات لا تدور حول هذا الموضوع إطلاقاً".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وكالات الاستخبارات الغربية لم ترصد أي دليل على قيام طهران بتخصيب اليورانيوم لإنتاج مواد تُستخدم في صنع الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت مصادر لوكالة "تسنيم" إنه من المرجح انطلاق محادثات إيرانية أميركية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر للوكالة الإيرانية أنه لا موعد أو مكان محدد للمحادثات لكن يرجح إجراء المباحثات على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.