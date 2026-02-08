إيران: لا نسعى للحرب ومتمسكون بالمسار الدبلوماسي

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة لها إذا فرضت عليها، مشددًا في الوقت ذاته على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي ورفضها أي إملاءات خارجية، جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "الشعب الإيراني يرد على الاحترام بالاحترام، ولا يقبل لغة التهديد أو استخدام القوة".

وقال عراقجي، إن "إيران ستختار الدبلوماسية إذا اختارها الطرف الآخر"، مؤكدًا أن "بلاده مستعدة للإجابة عن أي تساؤلات في إطار التفاوض القائم على الاحترام المتبادل، دون خضوع للضغط أو التسلط من أي جهة".

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن "استهداف المنشآت النووية الإيرانية لم يحقق أهدافه"، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد المتاح أمام الطرف الآخر هو التفاوض".

ورفض عراقجي بشكل قاطع أي مطالبات بتصفير تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذا الحق غير قابل للتفاوض، وقال: "نصر على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به".

وختم بالقول إن "إيران متمسكة بحقها في برنامجها النووي، حتى وإن أدى ذلك إلى تصعيد أو نشوب حرب".

إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، أن "الشعب الإيراني يرد على الاحترام بالاحترام ولا يقبل لغة التهديد بالقوة"

كما شدد بزشكيان على أن "المفاوضات مع الجانب الأميركي حول الملف النووي شكلت خطوة إلى الأمام".

ولفت إلى أن "الحوار كان دائما كان استراتيجية بلاده لحل النزاعات سلمياً".وأضاف أن "منطق إيران في المسائل النووية يستند إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".