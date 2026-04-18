إيران: لا موعد لجولة تفاوضية جديدة مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، بأن طهران لم توافق حتى الآن على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ما وصفته بـ"الحصار البحري على إيران".

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن "إيران ليست بصدد إضاعة الوقت في مفاوضات طويلة وغير مجدية".

وأضافت أن "رفض طهران الموافقة على الجولة المقبلة يعود أيضاً إلى ما وصفته بالمطالب الأميركية المفرطة خلال المباحثات الجارية".

وفجر 8 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام أباد الاثنين المقبل.