إيران: لا علاقات دبلوماسية حالياً مع الحكومة السورية

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران لا تربطها في الوقت الحالي أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية.

وقال عراقجي في مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي" في سلطنة عمان، إن "طهران تراقب التطورات في سوريا بدقة دون استعجال في اتخاذ خطوة نحو تطبيع العلاقات".

وذكر أن "بلاده لا تشعر بضغط لإعادة العلاقات، إذ تبقى دراسة الأوضاع الميدانية والسياسية أولوية قبل اتخاذ أي قرار".

وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".

وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.