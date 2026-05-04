إيران: لا عبور من هرمز إلا بتنسيق

شفق نيوز- طهران

حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران، اللواء علي عبد اللهي، يوم الاثنين، من عبور السفن في مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الإيرانية، ملوّحاً باستهداف أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.

وقال عبد اللهي، في بيان صدر عن المقر، إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة"، مشددا على جميع السفن التجارية وناقلات النفط بـ"الامتناع عن أي إجراء للمرور دون التنسيق مع القوات المرابطة في المضيق".

وأكد أن "إيران تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل ما أوتيت من قوة"، محذراً من أن "الجيش الأميركي وأي قوات مسلحة أجنبية ستتعرض للهجوم إذا حاولت الاقتراب أو الدخول إلى المضيق".

وأضاف عبد اللهي، أن "على أنصار الولايات المتحدة توخي الحذر حتى لا يواجهوا ندماً لا يمكن إصلاحه"، متهماً "القادة الأميركيين والجيش باللجوء إلى السرقة والقرصنة في المياه المفتوحة" على حد وصفه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز، في إطار إجراءات حماية الملاحة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح غد الاثنين جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.