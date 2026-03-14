إيران.. لا أضرار بالبنية التحتية النفطية في جزيرة خرج بعد الضربة الأميركية

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بأن الضربة الجوية الأميركية، التي استهدفت جزيرة "خرج"، لم تُلحق أضرارًا بالبنية التحتية النفطية للجزيرة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، نقلًا عن مصادر ميدانية: "قبل ساعة، استُهدفت جزيرة (خارك) بغارات جوية معادية، وخلال الهجمات سُمع دوي أكثر من 15 انفجارًا في الجزيرة".

وأضافت: "لم تتضرر أي من البنية التحتية النفطية في هذه الهجمات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن فجر السبت، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في (جوهرة التاج) الإيرانية، جزيرة خرج.. أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".

وأضاف: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".