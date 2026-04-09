إيران.. أكثر من 3 آلاف قتيل منذ اندلاع الحرب و40% من الجثث مجهولة الهوية

شفق نيوز – طهران

أعلن رئيس مصلحة الطب الشرعي في إيران، يوم الخميس، أن عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي تجاوز ثلاثة آلاف شخص، فيما لا تزال نسبة كبيرة من الجثث بحاجة إلى إجراءات لتحديد الهوية.

وأوضح المسؤول الإيراني إن "حوالي 40% من الجثث تحتاج إلى إجراءات الطب الشرعي للتعرف على أصحابها وإعادتها إلى ذويهم".

وأكد أن "مصلحة الطب الشرعي تبذل جهودًا مكثفة لإتمام هذه العمليات وسط الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب".