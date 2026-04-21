إيران: قواتنا على جهوزية كاملة للرد على أي تهديد

شفق نيوز- طهران

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبداللهي، يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جهوزية كاملة للرد على أي تهديدات أو خرق للاتفاقات من قبل ما وصفه بـ"العدو".

وقال عبداللهي، بحسب التلفزيون الإيراني، إن "القوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب الحكومة والشعب، تقف موحدة وتحت القيادة الكاملة للقائد العام للقوات المسلحة، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم ردود حاسمة وفورية ومؤثرة على أي تحركات معادية".

وأضاف أن "طهران لن تسمح للرئيس الأميركي المتوهم والكاذب باستغلال الوضع الحالي أو نشر روايات مضللة حول مجريات الميدان".

وتابع قائلاً: "لن نسمح لترمب بنشر روايات غير دقيقة عن الوضع الميداني، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بإدارة وتأمين مضيق هرمز".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسيا أم تمهيديا، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من صباح الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي أمد الهدنة بين واشنطن وطهران في الثامنة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران).

وكانت إسلام آباد طلبت، أمس الاثنين، من طهران وواشنطن تمديد هدنة وقف إطلاق النار.