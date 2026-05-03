إيران: قدمنا مقترحاً من 14 بنداً لوقف الحرب وسنبحث الرد الأميركي

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، تقديم طهران مقترحاً لوقف الحرب يتألف من 14 بنداً تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أنه "لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن العرض الإيراني "يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوماً".

وأشار إلى أن "الجانب الأميركي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الجمعة الماضي إنه "غير راض" عن أحدث مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

وقالت واشنطن مراراً إنها لن تنهي الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترمب عندما بدأ الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026 في وقت كانت تعقد فيه محادثات بشأن البرنامج النووي.

من جهتها، تقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.