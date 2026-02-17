إيران.. إغلاق أجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات للحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

أفادت قناة التلفزيون الرسمية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن السلطان الإيرانية تعتزم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز الاستراتيجي كإجراء احترازي خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري.

وقال مراسل القناة الذي يغطي الحدث من موقع قريب من المناورات التي بدأت الإثنين: "سيتم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز احتراما لمبادئ السلامة والملاحة"، مشيراً إلى أن الإغلاق الجزئي سيستمر "بضع ساعات".

ويوم أمس الاثنين، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بانطلاق المناورات المركبة والمكثفة والهادفة تحت اسم "‌التحكم ‌الذكي في مضيق هرمز".

وبحسب الوكالة الإيرانية، انطلقت الاثنين المناورات المركبة والمكثفة والهادفة تحت اسم "التحكم الذكي في مضيق هرمز"، والتي تنفذها القوات البحرية التابعة للحرس بإشراف ومتابعة ميدانية من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة اللواء محمد باكپور، في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأضافت: "تجري مناورات (التحكم الذكي في مضيق هرمز) بمحورية القوات البحرية للحرس الثوري وتحت إشراف ومتابعة ميدانية من القائد العام للحرس الثوري".

وجاءت هذه التدريبات بعد أن نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة في المنطقة، في محاولة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وسبق أن هدد سياسيون إيرانيون متشددون مرارا بإغلاق المضيق، لا سيما في مراحل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُغلق قط.

ويمر عبر المضيق نحو ربع إجمالي النفط المنقول بحرا وخُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري إن أي إغلاق كامل لمضيق هرمز رهن بما يقرره قادة البلاد.