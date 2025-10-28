إيران.. غرامة 170 مليون دولار على أغنى إسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء، أنها فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر بعد اعتراضها لسفينة شحن تابعة له في نيسان/ أبريل 2024.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن قضية السفينة التي اعترضها الحرس الإيراني في نيسان/ أبريل 2024، أحيلت إلى المحكمة مع لائحة اتهام وطلب غرامة قدرها 170 مليون دولار لمالكها الإسرائيلي إيال عوفر، متهماً إياه بـ"تمويل الإرهاب".

وأوضح أن "السفينة، المسجلة في البرتغال وترفع علم إحدى الجزر، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية العام الماضي، واحتجزتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز، بسبب انتهاكها للأنظمة الدولية وعدم استجابتها للجهات المختصة".

وأكد أنه "بناء على قانون المناطق البحرية للجمهورية الإيرانية، تنتهك هذه السفينة مبادئ الأمن والهدوء في البلاد والمنطقة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

کما قال عن مالك السفينة إنه "شخصية مؤثرة في الجهاز الحاكم في الكیان الصهيوني والذي خدم كضابط استخبارات في القوات الجوية للکیان لمدة 6 سنوات وقدم دعماً مالياً كبيراً للقوات البحرية الصهيونية عن طريق مؤسسته العائلية".

وأضاف جهانغير: "تم تحديد هذه الدعم باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وأعمال إجرامية للكیان الصهيوني، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وذكر أن "مالك السفينة لديه تاريخ طويل في الاستثمار والبحث في الأمن السيبراني للكیان الإسرائيلي وأنشأ مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تم استخدامه لأغراض الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار جهانغير إلى أن "هذه القضية تخضع الآن للتحقيق من قبل النظام القضائي".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سفينة "إم إس سي أريس" اعترضت في نيسان/ أبريل 2024، واحتجز طاقمها الدولي المكون من 25 شخصاً، وتم الإفراج عنهم لاحقاً.

ويبلغ عوفر من العمر 75 سنة، وصنفته مجلة "فوربس"، في وقت سابق، من هذا العام كأغنى إسرائيلي بثروة قدرها 28.2 مليار دولار.