إيران: عرفان سلطاني محتجز.. ولا إعدامات اليوم أو غداً

شفق نيوز- طهران

نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، نفيها صدور أي حكم بإعدام الشاب عرفان سلطاني، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي اعتُقل في 10 يناير/ كانون الثاني خلال الاحتجاجات.

وقالت السلطة القضائية، إن سلطاني محتجز حالياً في سجن كرج المركزي، ويواجه اتهامات بـ"التآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد وممارسة أنشطة دعائية ضد النظام"، مؤكدة أن عقوبة الإعدام لا تنطبق على مثل هذه التهم في حال ثبتت أمام المحكمة.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام أميركية، أن الولايات المتحدة وجهت بتحريك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن وصولها سيستغرق نحو أسبوع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له أمس الأربعاء، إنه لن تكون هناك أي إعدامات "اليوم أو غداً"، رغم التهديدات السابقة بتسريع محاكمات المحتجين. وأضاف عراقجي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "يمكنني أن أؤكد لكم، أنا واثق من أنه لا توجد خطة للإعدام"، مشيراً إلى أن الهدوء عاد بعد عشرة أيام من التظاهرات السلمية وأعمال عنف محدودة.

ووجّه عراقجي رسالة تحذير إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، داعياً إياه إلى عدم "ارتكاب الأخطاء نفسها" التي ارتُكبت في يونيو/ حزيران الماضي، في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في اليوم الأخير من حرب بدأتْها إسرائيل ضد إيران.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "في يونيو الماضي نعم دُمّرت المرافق، لكن لا يمكن قصف العزيمة والتكنولوجيا".