إيران.. إعدام 3 أشخاص بتهمة التجسس وقتل رجال أمن

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس، إعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن "3 أشخاص مدانين خلال أعمال شغب كانون الثاني/يناير بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح".

وأضاف الموقع أن "المدانين متورطون في قتل اثنين من رجال الأمن".

وكانت ⁠وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية ‌الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء أن ‌السلطات ‌أعدمت رجلا متهما بالتجسس ‌لصالح ‌إسرائيل ⁠وقالت إنه يدعى ⁠كوروش ‌كيواني.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.