إيران.. إعدام عنصرين من داعش فجرا قنبلة على زوار الأربعين

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة ميزان للأنباء القضائية، يوم السبت، بأن إيران أعدمت رجلين بسبب تفجير حافلة تحمل زواراً في عام 2023، وحددتهما على أنهما مرتبطان بتنظيم داعش.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل صغير وإصابة العديد من الآخرين على متن حافلة تسافر من طهران إلى إسلام، وهي محافظة في الغرب متاخمة للعراق، لافتة إلى أن "الرجلين شاركا في زرع القنبلة في داخل الحافلة التي تم تفجيرها".

يشار إلى أن العنصرين اللذين أعدما شنقًا هما أمانش كارفانجي، وأرسلان شيخي، كانا قد شاركا في تفجير حافلة متجهة من طهران إلى إيلام قبل عامين، كانت تقل زوار الزيارة الاربعينية إلى محافظة كربلاء في العراق.

ووفقًا لاعترافات المعتقلين، كان من المفترض تنفيذ عملية إرهابية كبرى في طهران خلال مسيرة للزوار الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بزوار الأربعين في العراق.

ومن ضمن اعترافاته، قال أرسلان شيخي بشأن العملية: "كان من المقرر، أثناء التخطيط للعملية، تفجير إحدى القنابل بواسطة شريحة هاتف، وتفجير البقية بواسطة جهاز إنذار، ولكن بعد اعتقال أمانش في أورمية، تم إلغاء هذه العملية".