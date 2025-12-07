إيران.. إعدام رجل دين بعد احتيال بـ350 مليون دولار طال 28 ألف شخص

شفق نيوز- طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية تابعة للسلطة القضائية، يوم الأحد، إعدام رجل دين في قضية احتيال واسعة طالت عشرات الآلاف من الأشخاص.

ونفذ حكم الإعدام في حق مالك شركة "رضايت خودرو طراوت نوين" محمد رضا غفاري، بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية في آب/أغسطس إدانته بتهمة "الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد على نطاق واسع"، بحسب موقع "ميزان".

وشملت عملية الاحتيال التي بدأت عام 2013 في محافظة قزوين شمال إيران، وعوداً زائفة ببيع سيارات بأسعار مخفضة واستثمارات عقارية.

واتهم محمد رضا غفاري وشركاؤه بسرقة مبالغ طائلة تُقدر بنحو 350 مليون دولار، من خلال إدارة مخطط بونزي قائم على دفع مبالغ للمستثمرين من أموال يودعها أعضاء جدد احتال عبره على أكثر من 28 ألف شخص.

وبحسب الادعاء، لم يتسلم سوى 4% من الزبائن سياراتهم.

وكان 28 شخصاً قيد المحاكمة في هذه القضية، وخلال محاكمته، تعهد محمد رضا غفاري برد أموال الضحايا، لكن رغم التحذيرات الكثيرة لم يسدد ديونه، بحسب الموقع.

وأفاد الموقع بأن عملية الاحتيال أسفرت عن "عواقب مالية ونفسية وخيمة" على الضحايا.