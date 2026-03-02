إيران: ضربات "أميركية إسرائيلية" استهدفت منشأة نطنز النووية

شفق نيوز- فيينا

كشف رضا نجفي، سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن استهداف منشأة نطنز النووية.

وقال نجفي، للصحفيين خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "مجدداً هاجموا منشآت إيران النووية السلمية أمس".

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قد أشار، في وقت سابق، إلى عدم وجود مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية لأي ضرر حتى الآن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.