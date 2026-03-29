إيران: ضربات تستهدف مصنعا للبتروكيمياويات والبنك الوطني ومطار مهر آباد

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، ليل الأحد، بتعرض مصنعين ومطار لضربات، فضلا عن منطقة سكنية.

وقالت وكالة أنباء فارس: هجوم على وحدة لإنتاج البتروكيماويات في تبريز لم يسفر عن تسرب مواد سامة والوضع تحت السيطرة.

فيما بينت وكالة مهر الإيرانية، تسجيل إصابات بغارة جوية استهدفت منطقة سكنية شمالي طهران.

كما أعلن التلفزيون الإيراني، عن ووجود غارات جوية استهدفت فرعا للبنك الوطني ومصنعا للورق المقوى جنوبي طهران.

وتابع في خبر آخر: غارات جوية استهدفت مطار مهر آباد غربي طهران.