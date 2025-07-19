إيران.. ضحايا بحريق ضخم في أكبر مصفاة نفطية (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أفادت مصادر إعلام رسمية إيرانية، يوم السبت، بمقتل موظف وإصابة عدد آخر من العاملين إثر اندلاع حريق ضخم في مصفاة "آبادان"، أكبر مصفاة نفطية في جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن الحريق بدأ في وحدة المعالجة رقم 70 داخل المصفاة الواقعة في محافظة خوزستان جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن النيران كانت شديدة وغطى الدخان الكثيف أجزاء واسعة من المدينة.

وتدخلت تسعة فرق إطفاء على الأقل لمحاولة السيطرة على الحريق، وسط استنفار أمني وتحذيرات للسكان بعدم الاقتراب من المنطقة.

وأكد مسؤول محلي، أن فرق الطوارئ تمكنت من تطويق الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى، لكن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب.

وتعد مصفاة آبادان من المنشآت النفطية الاستراتيجية في إيران، ويعود تأسيسها إلى عام 1912، وتلعب دورًا محوريًا في إنتاج المشتقات النفطية وتصديرها إلى الأسواق الآسيوية.