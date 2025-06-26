إيران: سنواصل استخدام الطاقة النووية

شفق نيوز - طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أن القيادة في طهران، عازمة على حفظ حقها في استخدام الطاقة النووية سلميا تحت أي ظرف كان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بدورها القانوني، كما يجب وكانت أسيرة التسييس".

وأضاف بقائي، أن "لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية".

وأضاف أنه "بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، ترتكب أعمالاً عدوانية وقد أدت هذه التناقضات إلى خلق المزيد من المشكلات".