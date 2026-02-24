إيران: سنبذل قصارى جهدنا لإبرام اتفاق مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن طهران مستعدة لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معتبرة أن أي ضربة أميركية على إيران ستكون "مقامرة حقيقية".

جاء ذلك في مقابلة لنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي مع إذاعة NPR الأميركية رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران واحتمالية شن واشنطن هجوماً عليها.

وقال روانجي في إشارة إلى الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الخميس المقبل في جنيف: "نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأكد المسؤول الإيراني: "سنواصل محادثاتنا في جنيف، ضمن الإطار نفسه الذي اتبعناه في مسقط وجنيف الأسبوع الماضي، ولن يطرأ أي تغيير، سنواصل العمل وفقاً لما اتفقنا عليه".

وأضاف "نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، وإذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت".

وكانت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب قالت للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، رداً على سؤال حول إيران، إن الخيار الأول لترمب هو دائماً الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه واشنطن حشد قواتها بالقرب من إيران استعداداً لضربة وشيكة.

وأعادت الولايات المتحدة رسم خريطة انتشارها العسكري حول إيران بسرعة لافتة، حيث تم نقل أكثر من 150 طائرة عسكرية خلال أيام إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط، منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران من دون أي اختراق في 17 شباط/ فبراير الجاري، وفق بيانات تتبع الرحلات الجوية وصور أقمار صناعية راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".