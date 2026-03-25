إيران: أسعار الطاقة لن تعود لما كانت عليه حتى نضمن الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الأربعاء، أن زمن الوعود قد انتهى، وأن الأوضاع في المنطقة لن تعود إلى سابق عهدها إلا بإرادة إيران ولصالحها.

وقال ذو الفقاري، إن "القوة الاستراتيجية التي يتحدث عنها الأعداء تحولت إلى هزيمة استراتيجية"، مبيناً أن "من يدعي أنه القوة العظمى في العالم، لو كان قادراً على الخروج من هذا المأزق لفعل ذلك حتى الآن".

وأكد أنه "لا ينبغي تسمية الهزيمة اتفاقاً، فزمن الوعود قد انتهى"، مشيراً إلى أن "مستوى الصراعات الداخلية لدى خصوم إيران بلغ حد التفاوض مع أنفسهم".

ولفت إلى أن "الاستقرار في المنطقة مضمون بيد القوات المسلحة الإيرانية"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك استثمار للدول المعادية، ولن تعود أسعار الطاقة والنفط إلى مستوياتها السابقة، حتى يتم إدراك هذه الحقيقة".

وأضاف أن "الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه إلا بإرادة إيران، وذلك عندما يتم التخلي نهائياً عن أي تفكير بالقيام بعمل ضد الشعب الإيراني".

واختتم ذو الفقاري تصريحاته بالقول: "كلمتنا الأولى والأخيرة منذ اليوم الأول كانت وستبقى، لن نتوصل إلى اتفاق مع أمثالكم، لا الآن ولا في أي وقت آخر".