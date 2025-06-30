إيران.. "زيادة حادة" لحصيلة ضحايا الحرب مع إسرائيل

شفق نيوز – طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، حصيلة القتلى الإيرانيين خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، فيما أظهرت الأعداد "زيادة حادة" عن الحصيلة السابقة لوزارة الصحة الإيرانية.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانكير، أن 935 شخصاً قتلوا في البلاد خلال الحرب مع إسرائيل، وذلك استناداً إلى أحدث بيانات الطب الشرعي، مبيناً أن هذا العدد يشمل 38 طفلاً و132 امرأة.

وتظهر هذه الحصيلة زيادة حادة عن قراءة سابقة أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية التي كانت تشير إلى مقتل 610 في إيران قبل بدء سريان وقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي.

كما عدل جهانكير عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين بطهران من 71 إلى 79.

وكانت إسرائيل شنت هجوماً جوياً على إيران في 13 حزيران/يونيو، فيما ردت طهران مساء اليوم نفسه بإطلاق صواريخ على تل أبيب، فيما قصفت الولايات المتحدة يوم 23 من الشهر نفسه، منشآت إيران النووية، لترد طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر، ليعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ساعات وقف إطلاق النار بين الطرفين.