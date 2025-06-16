إسرائيل تقصف مقار الحرس الثوري في طهران و4 انفجارات تهز كرمانشاه

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاثنين، بدوي 4 انفجاراتعنيفة في مدينة كرمانشاه، غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارش" الإيرانية، أن الهجوم الإسرائيلي في كرمانشاه، استهدف معرضاً للشاحنات، وأدى إلى إصابة مواطن إيراني بجروح متفاوتة.

هذا وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن الدفاعات الجوية بمحافظة إيلام، أسقطت مسيرة إسرائيلية، في مدينة دهلران الحدودية مع العراق.

إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن سلاح الجو، نفذ صباح اليوم، غارات جوية استهدفت مقرات قيادية إستراتيجية تابعة لفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني".