إيران: أخرجنا "أبراهام لينكولن" من مسرح العمليات ودمرنا القواعد الأميركية بالمنطقة

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، يوم السبت، عن تعرض أكبر بارجة حربية أميركية، "أبراهام لينكولن"، لهزيمة تاريخية بعد أن أُجبرت على الخروج من مسرح العمليات، مؤكداً أن هذه الهزيمة ستظل مخلدة في التاريخ.

وقال شكارجي، إن "جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، والتي استثمرت فيها واشنطن لعدة عقود تحت شعار أمن المنطقة، تعرضت للتدمير، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى بين الجنود والقادة الأميركيين المنتشرين في هذه القواعد".

وأشار إلى أن "إيران أثبتت عملياً أمام جيرانها أنها قادرة على مواجهة أي معتدٍ وعلى أي مستوى"، مبينا أن "الولايات المتحدة لم تعد قوة عالمية ويجب أن تخرج من منطقة غرب آسيا".

وختم العميد شكارجي، بالقول: "ما لا يمكن ترميمه هو سمعة وقوة أميركا وجيشها المنهار والكيان الصهيوني المفضوح"، فيما حذر حكام دول المنطقة بعدم الاعتماد على قوة أميركا الهشة"، مبينا أن "اميركا التي لا تتمكن من الدفاع عن جيشها المنهار".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.