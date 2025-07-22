إيران.. حصيلة جديدة لأضرار البنى التحتية وقتلى الحرب ضد إسرائيل

شفق نيوز- طهران

كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لأضرار البنى التحتية وأعداد القتلى جراء الحرب الأخيرة مع إسرائيل والتي استمرت 12 يوماً.

وقالت مهاجراني، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "بلادها قدمت في الحرب الأخيرة 1062 قتيلاً بينهم 102 امرأة و38 طفلاً و34 تلميذاً و5 معلمين و5 ممرضين و7 من المنقذين".

وأشارت إلى تضرر 8000 وحدة سكنية، و36 مدرسة في 16 محافظة، فضلاً عن و219 وحدة صناعية و7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف.

وشنت إسرائيل هجوماً في 13 حزيران 2025، استهدف خلاله منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين، فيما ردت إيران بضربات صاروخية استهدفت العديد من الأراضي الإسرائيلية.