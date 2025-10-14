إيران: إحباط 3 هجمات إلكترونية كبرى استهدفت البنى التحتية

شفق نيوز- طهران

كشف المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران، يوم الثلاثاء، عن تعرض البنى التحتية للبلاد لثلاث هجمات كبرى مؤخراً، مؤكداً تمكن الأجهزة المعنية من احتوائها ودفعها بنجاح.

وذكر رئيس المركز محمد أمين آقاميري في المؤتمر الوطني الأول لرصد الأمن الإلكتروني إن "الفضاء الإلكتروني أصبح المجال الخامس إلى جانب مجالات الصراع العسكري الأربعة: تم تصميم أربعة أقسام للأمن الإلكتروني، القسم الأول هو الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى التدمير".

أما القسم الثاني وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن آقاميري هو "العمليات ضد الرأي العام، والقسم الثالث هو استخدام معلومات الفضاء الإلكتروني للأهداف العسكرية والأمنية، وأخيراً القسم الرابع المتعلق بالأسلحة الإلكترونية التي تُستخدم للتدمير والابتزاز في الفضاء الإلكتروني".

وأكد آقاميري، أن هذا المؤتمر سيكون بداية لحركة جديدة في هذا المجال، موضحاً: "على غرار التلاحم والوحدة الشعبية التي تحققت في الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد بلدنا، نحتاج إلى رؤية التكامل والتعاون بين الأجهزة المعنية في مجال الأمن الإلكتروني، ولحسن الحظ مع تقسيم العمل الذي تم في هذا المجال، بدأنا اليوم فصلاً جديداً، وفي هذا الفصل الجديد سنشهد المزيد من الوحدة بين العاملين في هذا المجال".

وأضاف أنه "تم مؤخراً تنفيذ ثلاث هجمات كبرى على البنى التحتية للبلاد، وتم احتواؤها ودفعها بنجاح بفضل يقظة الأجهزة المعنية"، على أن "إحدى أهم القضايا في هذا المجال هي التركيز على منع الثغرات الأمنية، حيث أصدر المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في عام 1402 هـ.ش (2023 م) تعميماً في هذا الصدد، وسيكون التنفيذ الكامل له فرصة كبيرة لتعزيز الأمن الإلكتروني في البلاد".

وخلص آقاميري، أن "البلاد في أتون حملة دولية خطيرة في مجال الأمن الإلكتروني"، قائلاً: "على عكس الحرب العسكرية، فإن الحرب الإلكترونية صامتة، ولكن لحسن الحظ في إيران، بسبب القدرات الجيدة التي نمتلكها في القوى البشرية في هذا المجال، أصبحت نقطة قوتنا".