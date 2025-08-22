إيران.. "جيش العدل" يتبنى هجوما على الشرطة

شفق نيوز- طهران

تبنى جيش العدل البلوشي، المعارض للنظام الإيراني، يوم الجمعة، الهجوم المسلح الذي استهدف الشرطة الإيرانية.

وتعرضت دوريتين لقوات الأمن الإيرانية، في منطقة دامن التابعة لمدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، لهجوم أسفر عن قتل خمسة من عناصر قوى الأمن الداخلي.

ويعد هذا الهجوم امتداداً لسلسلة الهجمات التي ينفذها جيش العدل البلوشي ضد قوات الأمن الإيرانية في المناطق الحدودية.

وأكد بيان لجيش العدل في قنوات له عبر تطبيق "تليغرام" مهاجمة دوريتين للشرطة الإيرانية.

بدورها، أعلنت السلطات الإيرانية قتل خمسة من عناصر قوى الأمن الداخلي إثر الهجوم المسلح الذي استهدف الدوريتين.

ووفق بيان الشرطة، فإن المهاجمين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية، فيما بدأت القوات الأمنية عملية واسعة لتعقبهم والكشف عن هويتهم.

وتقع مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، على بُعد 337 كيلومتراً من مركز المحافظة زاهدان، وتعد من المناطق التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن الإيرانية.